Сборная России занимает седьмое место в медальном зачете Всемирных пляжных игр перед заключительным днем соревнований

Сборная России в общем медальном зачете на Всемирных пляжных играх в Дохе занимает седьмое место перед заключительным соревновательным днем. В активе сборной России одна золотая, одна серебряная и три бронзовые медали. В заключительный день будут разыграны десять комплектов наград.

Лидирует в медальном зачете Испания с шестью золотыми и двумя бронзовыми медалями. На втором месте Италия, у которой четыре золота, одно серебро и одна бронза. Замыкает тройку Япония, чьи спортсмены завоевали три золотые медали и две серебряные.

Напомним, что Всемирные пляжные игры проводятся с 13 по 16 октября.