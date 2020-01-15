Сборная России по биатлону завоевала серебро в смешанной эстафете на юношеских Олимпийских играх в Лозанне (Швейцария), отстав от итальянцев на 44 секунды. Россияне допустили 11 промахов и один раз зашли на штрафной круг. Франция — третья.

В составе сборной России выступали Алена Мохова, Анастасия Зенова, Денис Иродов и Олег Домичек.

На счету сборной России на юношеских Олимпийских играх 15 медалей — 5 золотых, 8 серебряных и 2 бронзовые. Сборная России занимает первое место в медальном зачете. Юношеская Олимпиада завершится 22 января.