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Сборная России лидирует в медальном зачете юношеских Олимпийских игр

18:25

Российские спортсмены завоевали три медали в пятый день юношеских Олимпийских игр в Лозанне.

Две медали (золотую и серебряную) сборной России принесли биатлонистки Алена Мохова и Анастасия Зенова. Еще одно серебро завоевал биатлонист Денис Иродов.

У сборной России 14 медалей: пять золотых, семь серебряных и две бронзовые. На втором месте идет сборная Швейцарии (5-5-3). Третью строчку занимают японцы (3-1-1).

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