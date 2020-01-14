Сборная России лидирует в медальном зачете юношеских Олимпийских игр

Российские спортсмены завоевали три медали в пятый день юношеских Олимпийских игр в Лозанне.

Две медали (золотую и серебряную) сборной России принесли биатлонистки Алена Мохова и Анастасия Зенова. Еще одно серебро завоевал биатлонист Денис Иродов.

У сборной России 14 медалей: пять золотых, семь серебряных и две бронзовые. На втором месте идет сборная Швейцарии (5-5-3). Третью строчку занимают японцы (3-1-1).