Саночники Карнаухов и Чирва завоевали бронзовые медали юношеской Олимпиады

Российские саночники Михаил Карнаухов и Юрий Чирва стали третьими в соревнованиях саней-двоек на юношеской Олимпиаде-2020, которая проходит в швейцарской Лозанне (1.50,325).

Первыми стали представители из Германии Мориц Егерь и Валентин Штойдт (1.49,649). Вторые — латвийцы Каспарс Ринкс и Ардис Лиепинс (+0,302).

Юношеские Олимпийские игры продлятся до 22 января.