Саночники Карнаухов и Чирва завоевали бронзовые медали юношеской Олимпиады
14:52
Российские саночники Михаил Карнаухов и Юрий Чирва стали третьими в соревнованиях саней-двоек на юношеской Олимпиаде-2020, которая проходит в швейцарской Лозанне (1.50,325).
Первыми стали представители из Германии Мориц Егерь и Валентин Штойдт (1.49,649). Вторые — латвийцы Каспарс Ринкс и Ардис Лиепинс (+0,302).
Юношеские Олимпийские игры продлятся до 22 января.
?Ещё одна российская бронза в санном спорте! Михаил Карнаухов и Юрий Чирва стали бронзовыми призерами в соревнованиях саней-двоек; золото досталось экипажу из Германии, серебро — у представителей Латвии#Lausanne2020 pic.twitter.com/eLr4YnQQnM— Олимпийские игры (@Olympic) January 17, 2020
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