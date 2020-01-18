Олимпиада
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Олимпиада

Саночник Репилов завоевал серебро на юношеской Олимпиаде-2020

12:59

Российский саночник Павел Репилов стал вторым на юношеских Олимпийских играх-2020 в швейцарской Лозанне. Спортсмен по сумме двух попыток уступил 0,184 секунды латышу Гинтсу Берзинсу.

Бронзовым призером стал немец Тимон Гранчаньоло.

Юношеские Олимпийские игры завершатся 22 января.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир