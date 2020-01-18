Саночник Репилов завоевал серебро на юношеской Олимпиаде-2020

У каждого своё начало субботы. Саночник ??Павел Репилов начал день с ?серебряной медали. По сумме двух попыток он уступил 0,184 секунды латышу Гинтсу Берзинсу.



Поздравляем!#Lausanne2020 pic.twitter.com/Eico1JyYj8