Саночник Репилов завоевал серебро на юношеской Олимпиаде-2020
12:59
Российский саночник Павел Репилов стал вторым на юношеских Олимпийских играх-2020 в швейцарской Лозанне. Спортсмен по сумме двух попыток уступил 0,184 секунды латышу Гинтсу Берзинсу.
Бронзовым призером стал немец Тимон Гранчаньоло.
Юношеские Олимпийские игры завершатся 22 января.
У каждого своё начало субботы. Саночник ??Павел Репилов начал день с ?серебряной медали. По сумме двух попыток он уступил 0,184 секунды латышу Гинтсу Берзинсу.— Олимпийские игры (@Olympic) January 18, 2020
Поздравляем!#Lausanne2020 pic.twitter.com/Eico1JyYj8
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