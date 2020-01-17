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Саночница Логинова стала третьей на юношеской Олимпиаде-2020

12:59

Российская саночница Диана Логинова завоевала бронзу на юношеских Олимпийских играх-2020 в швейцарской Лозанне. 16-летняя спортсменка уступила 0,279 секунды победительнице — немке Мерле Малу Фрэбель (1.49,687).

Второй стала соотечественница Фрэбель — Джессика Дорен Дегенхардт (+0,208).

Юношеские Олимпийские игры завершатся 22 января.

«Бронза — это хороший результат, но можно было выступить лучше, — приводит слова Логиновой пресс-служба ОКР. — Во время первой попытки был перемороженный лед, и практически у всех время было хуже, чем на тренировках. Во втором допустила ошибку вначале, слишком высоко заехала и вывалилась во второй вираж».

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