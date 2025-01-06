Самсонов — о «голе-фантоме» в полуфинале Олимпиады-2002 с США: «Убивает, что судьи не пошли посмотреть видео»

Обладатель «Колдер Трофи», финалист Кубка Стэнли, бронзовый призер Олимпиады в Солт-Лейк-Сити Сергей Самсонов в интервью «СЭ» вспомнил свой знаменитый «гол-фантом» в полуфинале Игр-2002 против сборной США.

— Коль скоро вспомнили про Солт-Лейк-Сити, не могу не задать вопрос, который будет преследовать вас всегда, — про «гол-фантом» в полуфинале с американцами при 2:3.

— Со льда не видел, пересекла шайба линию ворот или нет. Повтор тоже не дает однозначного ответа, поэтому не могу ничего утверждать. Но меня до сих пор убивает другое, и вот этого понять не могу — судьи не пошли посмотреть на видео, был ли гол. И думаю, что нам не хватило минут пяти, чтобы, может, не только сравнять счет, но и победить в том матче, — с таким преимуществом мы играли в третьем периоде.

— А почему провалили два первых?

— Не думаю, что прямо провалили. Просто иногда нужно отдать должное другой команде. Американцы играли здорово. Может, из-за этого мы не так много контролировали шайбу, как это было необходимо. Но в третьем периоде перебороли эту ситуацию, пошла волна за волной в нашу пользу. Вот только счет к его началу был — 0:3. И в итоге нам просто не хватило времени, — сказал Самсонов.

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