Самаранч-младший заявил, что Россия грубо нарушает Олимпийскую хартию

Кандидат в президенты Международного олимпийского комитета (МОК) Хуан Антонио Самаранч-младший рассказал о возможном восстановлении членства в организации Олимпийского комитета России (ОКР).

«Россия не уважала олимпийское перемирие, поэтому и была отстранена. Страна по-прежнему грубо нарушает Олимпийскую хартию», — приводит слова Самаранча-младшего «КП» со ссылкой на AFP.

ОКР был отстранен от международного олимпийского движения в октябре 2023 года после включения в свой состав олимпийских советов новых регионов РФ. Это решение подразумевает лишение статуса национального олимпийского комитета и остановку финансирования со стороны МОК.