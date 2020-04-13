«Русские постоянно плачут из-за той Олимпиады, но мы могли разорвать Россию 6:0». Жесткое мнение чешского вратаря о финале Нагано
13:06
Голкипер «Автомобилиста» Якуб Коварж высказал свое мнение о финале Олимпиады-1998 года в Ногано, в котором сборная Чехии с минимальным счетом одолела команду России (1:0).
— Россиян постоянно плачут, что мы выиграли благодаря Гашеку, — сказал Коварж в эфире Instagram «Автомобилиста». — Я бы вам всем советовал пересмотреть этот матч, потому что звездой среди вратарей был не Гашек, а вратарь сборной России.
Его бы не он, мы бы вас просто разорвали со счетом 6:0. Так вот. Посмотрите повтор, пожалуйста (смеется).