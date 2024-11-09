Олимпиада
Календарь Медальный зачет Новости Статьи Париж-2024
Пекин-2022
Пхенчхан-2018
Токио-2020
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада

Париж-2024

Сегодня, 01:39

Российское правительство упразднило оргкомитет по подготовке спортсменов к Олимпийским играм

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Правительство РФ приняло решение упразднить организационный комитет по подготовке российских спортсменов к Олимпийским и Паралимпийским играм, сообщает ТАСС со ссылкой на опубликованное распоряжение правительства на портале правовой информации.

Оргкомитет был создан 29 ноября 2014 года для координации совместных усилий органов государственной власти по созданию условий для достойного выступления российских спортсменов на Олимпиаде и Паралимпиаде.

Александра Морозова выиграла Московский марафон-2024. «Если есть возможность поехать без флага, надо выступать». Как марафонка Морозова смогла обойти международные санкции

С 2022 года российские спортсмены отстранены от международных соревнований, либо допущены до них в нейтральном статусе без гимна и флага РФ. На Олимпиаде-2024 в Париже выступили 15 спортсменов из России с нейтральным статусом.

Источник: ТАСС
Читайте также
Израильские болельщики подверглись нападениям в Амстердаме. Что известно
Валя Карнавал и сестры Аверины примут участие в «Ледниковом периоде» 2024
Кулеба рассказал о найденном у Байдена документе о поражении Украины
Дрон Y-89: неуловимый для РЭБ противника разведчик
У «Торпедо» долг в 1,2 млн, у «Урала» новый тренер, а в «Балтике» — странные наказания за промахи. Что происходит в Первой лиге перед началом второго круга
Комментатор и общественный деятель Рабаданов задержан в Махачкале
Популярное видео
Олег Романцев: «Постоянное доминирование «Зенита» — плохо для РПЛ»
«Ротор» — «Сочи»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
СКА проиграл в четвертый раз подряд
«Сан-Хосе» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Интер» — «Арсенал»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Зенит» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Реал» — «Милан»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«ПСВ» — «Жирона»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — «Оренбург»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» обыгрывает всех, три поражения СКА, что не так с «Магниткой»
«Ахмат» — «Пари НН»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Крылья Советов»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Спартак»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Вяльбе ответила Баху: «Много где идут войны, но спортсмены продолжают выступать на соревнованиях»

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости