Российское правительство упразднило оргкомитет по подготовке спортсменов к Олимпийским играм

Правительство РФ приняло решение упразднить организационный комитет по подготовке российских спортсменов к Олимпийским и Паралимпийским играм, сообщает ТАСС со ссылкой на опубликованное распоряжение правительства на портале правовой информации.

Оргкомитет был создан 29 ноября 2014 года для координации совместных усилий органов государственной власти по созданию условий для достойного выступления российских спортсменов на Олимпиаде и Паралимпиаде.

С 2022 года российские спортсмены отстранены от международных соревнований, либо допущены до них в нейтральном статусе без гимна и флага РФ. На Олимпиаде-2024 в Париже выступили 15 спортсменов из России с нейтральным статусом.