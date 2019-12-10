Российский Фонд защиты прав спортсменов обратился к генсеку ООН с призывом осудить решение ВАДА

Российский Фонд защиты прав спортсменов обратился к генеральному секретарю ООН с призывом осудить решение Всемирного антидопингового агентства об отстранении спортсменов от участия в международных соревнованиях, сообщил исполнительный директор организации, правозащитник Иван Мельников.

— В письме мы просим генсекретаря вмешаться в ситуацию и защитить права российских спортсменов, ставших заложниками политически мотивированного решения WADA, принятого в одностороннем порядке, — заявил Мельников.

Также, он отметил, что соответствующее обращение уже направлено в Организацию. В письме фонд призвал генсека ООН посодействовать в организации специальной международной комиссии для всестороннего и беспристрастного анализа решения об отстранении российских спортсменов от участия в международных соревнованиях.

По мнению правозащитников, решение антидопингового агентства прямым образом нарушает международную конвенцию ООН о ликвидации всех форм расовой дискриминации, поскольку абсолютное большинство российских спортсменов не были замешаны в каких-либо нарушениях кодекса WADA, но фактически оказались лишены возможности выступать на международных соревнованиях. (Иван Торопцев)