Российский биатлонист Домичек завоевал золото юношеских Олимпийских игр

Российский биатлонист Олег Домичек выиграл индивидуальную гонку на юношеских Олимпийских играх, которые проходят в Лозанне. На дистанции 12,5 км Домичек на четырех огневых рубежах допустил два промаха.

Вторым стал Лукас Хаслингер из Австрии, также с двумя промахами. Он проиграл россиянину 13,6 секунды. Замкнул тройку Матье Гарсия из Франции с отставанием в 54,9 секунды с тремя промахами.

Ранее россиянка Алена Мохова выиграла золото юношеских Олимпийских игр в индивидуальной гонке среди девушек.