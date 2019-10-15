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Российские баскетболисты получат приз fair play на Всемирных играх

17:53

Мужская сборная России по баскетболу 3х3 на Всемирных пляжных играх в Дохе получит специальный приз за проявление fair play, сообщает РИА «Новости».

В середине стартового матча группового турнира против сборной Уганды в турнире 3х3 один из игроков африканской команды получил серьезную травму. Ввиду отсутствия замен в составе встреча должна была продолжиться в формате 3х2, однако российские спортсмены решили также продолжить игру вдвоем — третий баскетболист просто стоял в углу площадки.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/20191015/1559822024.html

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