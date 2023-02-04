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Российская конькобежка Голикова рассказала, чего ей не хватало на Олимпиаде-2022 в Пекине

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Российская конькобежка, бронзовая призерка Олимпиады-2022 Ангелина Голикова рассказала, чего ей не хватало на Олимпийских играх в Пекине.

— У нас в стране получилось, что Олимпиада прошла и началось другое событие. По-другому ощущается, нежели, когда олимпийцы приехали после Олимпиады в Сочи. Я просто тоже была там. Я помню, как это было здорово. Приезжаешь на зимнюю Олимпиаду, а можешь ходить в одной футболке, потому что там очень тепло. Это был грандиозный праздник. После Пекина нас очень тепло встретили на ВТБ арене. Встретили нас, там было столько российских флагов. Этого не хватало на Олимпиаде. В Пекине были пустые трибуны без болельщиков. Ощущалось, как важный старт, а не как праздник.

— Не было той радости?

— Да, из-за ковидных ограничений.

(Дарья Алексеева)

Олимпиада
Ангелина Голикова
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