Российская делегация прошла под флагом страны на церемонии открытия юношеской Олимпиады

Российская делегация под флагом страны приняла участие в параде спортсменов на церемонии открытия зимних юношеских Олимпийских игр в швейцарской Лозанне, информирует ТАСС.

На спортсменах были шапки-ушанки в виде кота — одного из двух талисманов команды России. Парад знаменосцев пройдет отдельно, на нем Россию представит Евгения Долженкова, 16-летняя спортсменка с Камчатки выступит в дисциплине «ски-альпинизм», которая впервые включена в программу юношеских Олимпийских игр.

III зимние юношеские Олимпийские игры в Лозанне завершатся 22 января. В юношеских Играх принимают участие спортсмены от 14 до 18 лет из более чем 70 стран, они разыграют 81 комплект медалей в 16 видах спорта.

Соревнования пройдут в биатлоне, лыжных гонках, хоккее, горнолыжном спорте, фигурном катании, лыжном двоеборье, шорт-треке, конькобежном спорте, прыжках на лыжах с трамплина, бобслее, скелетоне, санном спорте, керлинге, фристайле, сноуборде и ски-альпинизме. В Играх примут участие 106 российских спортсменов, по численности российская олимпийская команда уступает только хозяевам турнира швейцарцам.

Напомним, что 9 декабря исполком ВАДА единогласно принял решение лишить статуса соответствия Российское антидопинговое агентство (РУСАДА).