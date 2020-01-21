Россияне стали вторыми в смешанных соревнований по ски и сноуборд-кроссу на ЮОИ-2020

Россияне Мария Ерофеева, Анастасия Привалова, Евгений Генин и Андрей Горбачев завоевали серебро в смешанных соревнований по ски и сноуборд-кроссу на юношеской Олимпиаде в швейцарской Лозанне.

Третье место заняла команда из Германии.

Юношеские Олимпийские игры завершатся 22 января.