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Россияне стали вторыми в смешанных соревнований по ски и сноуборд-кроссу на ЮОИ-2020

18:08

Россияне Мария Ерофеева, Анастасия Привалова, Евгений Генин и Андрей Горбачев завоевали серебро в смешанных соревнований по ски и сноуборд-кроссу на юношеской Олимпиаде в швейцарской Лозанне.

Третье место заняла команда из Германии.

Юношеские Олимпийские игры завершатся 22 января.

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