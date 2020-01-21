Россияне стали вторыми в смешанных соревнований по ски и сноуборд-кроссу на ЮОИ-2020
18:08
Россияне Мария Ерофеева, Анастасия Привалова, Евгений Генин и Андрей Горбачев завоевали серебро в смешанных соревнований по ски и сноуборд-кроссу на юношеской Олимпиаде в швейцарской Лозанне.
Третье место заняла команда из Германии.
Юношеские Олимпийские игры завершатся 22 января.
#lausanne2020 ???Команда России — серебряный призер смешанных соревнований по ски и сноуборд-кроссу. Мария Ерофеева, Анастасия Привалова, Евгений Генин и Андрей Горбачев уступили лишь квартету из Швейцарии. Бронза у немцев.— Olympic Russia (@Olympic_Russia) January 21, 2020
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