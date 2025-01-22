Россияне не смогут принять участие в Европейских юношеских олимпийских фестивалях, санкции оставили в силе

Российские спортсмены, в отличие от белорусских, пока не имеют права принимать участие в Европейских юношеских олимпийских фестивалях, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Европейских олимпийских комитетов.

«Ситуация с российскими спортсменами остается неизменной по сравнению с предыдущими решениями, принятыми в 2023 году», — заявила представительница ЕОК Валентина Маттеи.

В конце декабря 2024 года в ЕОК заявили, что белорусы смогут выступать на Европейских юношеских олимпийских фестивалях в нейтральном статусе. Спортсменам из Белоруссии будет запрещено демонстрировать любую причастность к своей стране. Также атлетов подвергнут проверке соответствия нейтральному статусу, в частности, касательно их высказываний в поддержку проведения специальной военной операции на Украине.

В Европейских юношеских олимпийских фестивалях участвуют спортсмены от 14 до 18 лет. Зимний турнир пройдет с 9 по 16 февраля в Бакуриани (Грузия), летний — с 20 по 26 июля в Скопье (Северная Македония).

В январе 2023 года ЕОК приняли решение о недопуске российских и белорусских спортсменов до участия в Европейских играх, которые проходили летом того же года в польском Кракове. В начале марта 2022 года Европейские олимпийские комитеты запретили россиянам и белорусам выступить на зимнем юношеском фестивале в финском Вуокатти.

В июне 2022 года ОКР был безосновательно лишен возможности принять участие в генеральной ассамблее ЕОК. В итоге ОКР подал иск на действия ЕОК в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне. По информации ТАСС, слушание дела состоялось, но решение по нему арбитры CAS до сих пор не вынесли.