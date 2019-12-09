ВАДА назвало виды спорта, в которых россияне нарушили антидопинговые правила

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) в своем отчете обнародовало информацию о количестве российских спортсменов, которые обвиняются в нарушении антидопинговых правил. ВАДА открыло дела в отношении 41 тяжелоатлета, двух тхэквондистов, одного борца и одного каноиста, сообщает официальный сайт организации.

Также рассматриваются два дела российских биатлонистов, которые инициировал Международный союз биатлонистов (IBU). Кроме того, ВАДА оповестило Международную ассоциацию легкоатлетических федераций о делах 66 спортсменов из России.

9 декабря исполком ВАДА утвердил рекомендации комитета по соответствию и определил санкции для России за манипуляции с данными Московской антидопинговой лаборатории.

В их числе — 4-летний запрет для России на участие в крупных международных соревнованиях (в том числе Олимпийские игры и чемпионаты мира) и лишение права их принимать, на них не может подниматься флаг РФ.

Российские спортсмены и их персонал могут быть допущены до стартов только в случае доказательства своей непричастности к любым допинговым нарушениям.

Также представители/чиновники российской власти не могут занимать никаких должностей ни в одной организации-подписанте кодекса ВАДА и посещать крупные соревнования.

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