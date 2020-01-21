Россия завоевала две медали и осталась на втором месте в зачете юношеской Олимпиады

Сборная России завоевала две медали по итогам 12-го дня юношеских Олимпийских игр, которые проходят в швейцарской Лозанне.

Лыжник Илья Трегубов стал первым в гонке на 10 километров классическим стилем.

Андрей Горбачев, Мария Ерофеева, Анастасия Привалова, Евгений Генин заполучили серебряные медали в кроссе, в котором приняли участие представители сноуборда и фристайла.

Мужская сборная России одержала победу над Финляндией (10:1) в финале хоккейного турнира. В финале наша национальная команда встретится с США.

Сборная России располагается на второй строчке в общекомандном медальном зачете с 28 наградами: 9 золотых, 11 серебряных и 8 бронзовых. Лидирует сборная Швейцарии (10-6-8), на третьем — Япония (6-6-1).

ЮОИ-2020 завершатся 22 января.