Россия завоевала 5 медалей и остается второй в зачете юношеской Олимпиады

Сборная России завоевала пять медалей в десятый день юношеской Олимпиады. Анна Шпынева взяла золото в прыжках с трамплина, Анастасия Цыганова — в скелетоне. Фристайлист Артем Бажин завоевал серебро в ски-кроссе, а Андрей Горбачев и Владислава Балюкина также в ски-кроссе взяли по бронзе.

В общей сложности на счету россиян 7 золотых, 10 серебряных и 8 бронзовых медалей. Лидируют хозяева игр сборная Швейцарии (8 — 5 — 4), тройку замыкает Швеция (5-2-6).

Соревнования проходят в Лозанне и завершатся 22 января.