Россия заняла шестое место в медальном зачете Всемирных пляжных игр
21:58
В Дохе завершились первые Всемирные пляжные игры. Сборная России заняла шестое место в медальном зачете, выиграв 7 медалей (2-2-3).
Золото России принесли знаменосец сборной, прыгун на водных лыжах с трамплина Владимир Рянзин и мужская команда по баскетболу 3x3.
Серебро взяли Денис Адеев в плавании на открытой воде на дистанции 5 км и мужская команда по пляжному футболу.
Бронзу завоевали Елена Калинина (кайтбординг), а также Дарья Чуракова/Ирина Глимакова и Никита Бурмакин/Сергей Купцов в пляжном теннисе.
Первой в общем зачете стала Испания (10, 7-1-2), второй — Бразилия (12, 5-4-3), третьей — Италия (6, 4-1-1), четвертая позиция у США (8, 4-0-4), пятая — у Японии (5, 3-2-0).