Россия заняла шестое место в медальном зачете ЕЮОФ-2019

Команда России заняла шестое место в медальном зачете Европейского юношеского олимпийского фестиваля, который сегодня завершился в Сараево. Российские спортсмены завоевали 12 наград – 2 золотые, 7 серебряных и 3 бронзовые. Победу в зачете одержала Норвегия (6-1-5).

Золотые медали завоевали Анна Щербакова и Илья Яблоков (фигурное катание). Обладателями серебряных наград стали Владимир Балбеков (шорт-трек, 2 медали), Алена Баранова (лыжи, 2), команда лыжников в смешанной эстафете), Артем Максимов (лыжи), Никита Казазаев (горные лыжи). Бронзовые медали на счету Сергея Волкова (лыжи), Ильи Анисимова и Софьи Цыпухиной (биатлон).

На трех предыдущих ЕЮОФ сборная России занимала первое место в медальном зачете.

Медальный зачет европейского юношеского олимпийского фестиваля