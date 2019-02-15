18:58 | Олимпиада

Россия заняла шестое место в медальном зачете ЕЮОФ-2019

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Команда России заняла шестое место в медальном зачете Европейского юношеского олимпийского фестиваля, который сегодня завершился в Сараево. Российские спортсмены завоевали 12 наград – 2 золотые, 7 серебряных и 3 бронзовые. Победу в зачете одержала Норвегия (6-1-5).

Золотые медали завоевали Анна Щербакова и Илья Яблоков (фигурное катание). Обладателями серебряных наград стали Владимир Балбеков (шорт-трек, 2 медали), Алена Баранова (лыжи, 2), команда лыжников в смешанной эстафете), Артем Максимов (лыжи), Никита Казазаев (горные лыжи). Бронзовые медали на счету Сергея Волкова (лыжи), Ильи Анисимова и Софьи Цыпухиной (биатлон).

На трех предыдущих ЕЮОФ сборная России занимала первое место в медальном зачете.

Медальный зачет европейского юношеского олимпийского фестиваля

Страна

З

С

Б

Всего

1. Норвегия

6

1

5

12

2. Швейцария

5

5

2

12

3. Франция

4

3

4

11

4. Австрия

3

1

2

6

5. Венгрия

3

0

3

6

6. РОССИЯ

2

7

3

12

7. Словакия

2

2

0

4

8. Польша

2

1

2

5

9. Германия

2

1

1

4

10. Италия

1

3

1

5

11. Великобритания

1

0

1

2

Чехия

1

0

1

2

13. Словения

0

2

0

2

14. Белоруссия

0

1

2

3

Финляндия

0

1

2

3

16. Турция

0

1

1

2

17. Бельгия

0

1

0

1

Литва

0

1

0

1

Эстония

0

1

0

1

20. Голландия

0

0

2

2

Украина

0

0

2

2

 

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