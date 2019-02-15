Россия заняла шестое место в медальном зачете ЕЮОФ-2019

Команда России заняла шестое место в медальном зачете Европейского юношеского олимпийского фестиваля, который сегодня завершился в Сараево. Российские спортсмены завоевали 12 наград – 2 золотые, 7 серебряных и 3 бронзовые. Победу в зачете одержала Норвегия (6-1-5).
Золотые медали завоевали Анна Щербакова и Илья Яблоков (фигурное катание). Обладателями серебряных наград стали Владимир Балбеков (шорт-трек, 2 медали), Алена Баранова (лыжи, 2), команда лыжников в смешанной эстафете), Артем Максимов (лыжи), Никита Казазаев (горные лыжи). Бронзовые медали на счету Сергея Волкова (лыжи), Ильи Анисимова и Софьи Цыпухиной (биатлон).
На трех предыдущих ЕЮОФ сборная России занимала первое место в медальном зачете.
Медальный зачет европейского юношеского олимпийского фестиваля
|
Страна
|
З
|
С
|
Б
|
Всего
|
1. Норвегия
|
6
|
1
|
5
|
12
|
2. Швейцария
|
5
|
5
|
2
|
12
|
3. Франция
|
4
|
3
|
4
|
11
|
4. Австрия
|
3
|
1
|
2
|
6
|
5. Венгрия
|
3
|
0
|
3
|
6
|
6. РОССИЯ
|
2
|
7
|
3
|
12
|
7. Словакия
|
2
|
2
|
0
|
4
|
8. Польша
|
2
|
1
|
2
|
5
|
9. Германия
|
2
|
1
|
1
|
4
|
10. Италия
|
1
|
3
|
1
|
5
|
11. Великобритания
|
1
|
0
|
1
|
2
|
Чехия
|
1
|
0
|
1
|
2
|
13. Словения
|
0
|
2
|
0
|
2
|
14. Белоруссия
|
0
|
1
|
2
|
3
|
Финляндия
|
0
|
1
|
2
|
3
|
16. Турция
|
0
|
1
|
1
|
2
|
17. Бельгия
|
0
|
1
|
0
|
1
|
Литва
|
0
|
1
|
0
|
1
|
Эстония
|
0
|
1
|
0
|
1
|
20. Голландия
|
0
|
0
|
2
|
2
|
Украина
|
0
|
0
|
2
|
2