Россия впервые выиграла зачет юношеской Олимпиады. Решающее золото принесли хоккеисты

Сборная России стала победителем медального зачета юношеской Олимпиады. Россияне впервые в истории выиграли зачет Игр. На их счету 10 золотых, 11 серебряных и 8 бронзовых наград.

Вторыми стали хозяева Олимпиады — сборная Швейцарии (10 — 6 — 8). Тройку замкнула Япония (9 — 7 — 1).

Решающее золото для команды России добыли хоккеисты. Россия в финале хоккейного турнира всухую обыграла США — 4:0.