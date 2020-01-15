Россия продолжает лидировать в медальном зачете юношеской Олимпиады

Сборная России сохранила лидерство в медальном зачете зимней юношеской Олимпиады. Соревнования проходят в Лозанне (Швейцария). Сегодня россияне завоевали серебряную медаль в биатлонной смешанной эстафете.

В активе у российских спортсменов пять золотых медалей, восемь серебряных и две бронзовые. На второй позиции команда Швейцарии (5-5-3). Третьей идет Япония (3-1-1). Также сборная России лидирует и по общему количеству медалей — 15. На втором месте Швейцария с 13-ю медалями.

Зимние юношеские Олимпийские игры проходят с 9 по 22 января.