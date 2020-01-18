В стартовом матче III Зимних юношеских Олимпийских игр сборная России (игроки не старше 16 лет) обыграла команду Канады. Встреча закончилась со счетом 6:2 в пользу россиян.

— Групповой этап хоккейного турнира на юношеских Олимпийских играх стартовал принципиальным матчем между Канадой и Россией, — пишет официальный сайт ИИХФ.

Уже к началу второго периода исход встречи был предрешен: Россия повела 5:0. Столь удачное начало стало хорошим уроком для Канады, которая смогла прийти в себя, но все же потерпела поражение со счетом 2:6.

В самом начале матча команды не позволяли многое создать у своих ворот. Но второе удаление стало роковым для Канады. Илья Квочко отправил шайбу к воротам, а Матвей Мичков не упустил свой шанс.

Вскоре Россия пропустила контратаку, пришлось фолить и вновь последовало удаление. Шайба снова залетела в сетку, но на этот раз россияне отличились в меньшинстве! Скоростной капитан команды Иван Мирошниченко убежал с шайбой и выдал отличный пас на Руслана Газизова.

Но это было еще не все. В следующем большинстве Мичков сделал счет уже 3:0. А еще через 92 секунды Газизов мог оформить дубль, однако шайбу в ворота добил Вячеслав Малов.

Эта встреча стала своеобразным продолжением битвы команд на молодежном чемпионате мира, который прошел в начале января в Чехии. На групповом этапе Россия просто уничтожила соперника со счетом 6:0 (справедливости ради, Канада усвоила тот урок и смогла одержать победу в финале).