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Россия осталась второй в медальном зачете Юношеских Олимпийских игр-2020

12 января 2020, 23:14

Сборная России осталась на втором место в медальном зачете зимних юношеских Олимпийских игр-2020 в Лозанне после третьего соревновательного дня.

В воскресенье в копилку россиян медали принесли: спортивные пары Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов (золото) и Диана Мухаметзянова и Илья Миронов (серебро), одиночники Андрей Мозалев (серебро) и Даниил Самсонов (бронза).

Сборная России идет на втором месте в медальном зачете завоевав три золотых, две серебряных и одну бронзовую медаль. Лидируют в общем зачете швейцарцы (4-2-2).

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