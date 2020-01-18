Россия опустилась на второе место в медальном зачете юношеской Олимпиады

Сборная России опустилась на второе место в медальном зачете юношеской Олимпиады по итогам девятого соревновательного дня. Единственную медаль за день России принес Павел Репилов, младший брат трехкратного призера чемпионатов мира по санному спорту Романа Репилова. Репилов-младший взял серебро в состязаниях одиночек.

В лидеры медального зачета вышли хозяева Игр Швейцария: 6 золотых, 5 серебряных и 4 бронзовых. На счету россиян 5 золотых, 9 серебряных и 6 бронзовых. Тройку лидеров замыкает Япония (4-4-4).