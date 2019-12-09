Россия лишится на 4 года права проводить международные соревнования

Заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая заявила, что Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) приняло решение лишить Россию на четыре года права проводить крупные международные спортивные соревнования и подавать заявки на проведение этих турниров. Об этом сообщает «РИА Новости».

Решение было принято единогласно в понедельник на исполкоме ВАДА в швейцарской Лозанне.

В РФ в течение следующих четырех лет запланированы следующие крупные международные соревнования: три матча групповой стадии и один из четвертьфиналов чемпионата Европы-2020 по футболу, чемпионат мира по санному спорту-2020, Всемирная шахматная олимпиада-2020, чемпионат мира по хоккею с мячом-2020, чемпионат Европы по скалолазанию-2020, чемпионат Европы по тяжелой атлетике-2020, финал футбольной Лиги чемпионов-2021, чемпионат Европы по плаванию на короткой воде-2021, чемпионат мира по хоккею среди женщин-2021, чемпионат мира по пляжному футболу-2021, мужской чемпионат мира по волейболу-2022, чемпионат мира по спортивной борьбе-2022, летняя Универсиада-2023, чемпионат мира по хоккею-2023, чемпионат мира по хоккею среди молодежных команд-2023, чемпионат Европы по водным видам спорта-2024, шахматы: турнир претендентов-2020, матч за звание чемпионки мира-2020, чемпионат Европы по самбо-2020, чемпионат мира по хоккею с мячом-2021.

Россия также подала заявки на проведение Кубка мира по баскетболу среди женщин-2022, Суперкубка УЕФА-2023 по футболу, чемпионата Европы по гандболу среди женщин-2024, чемпионат мира по фристайлу и сноуборду-2025.

ВАДА забанило Россию на четыре года. Большой онлайн