7 мая, 21:51

Россия и Венесуэла намерены бороться с попытками раскола Олимпийского движения

Алина Савинова

Россия и Венесуэла заключили договор о стратегическом партнерстве и сотрудничестве, в рамках которого страны в частности планируют совместно противодействовать ангажированным попыткам раскола международного Олимпийского движения.

В тексте договора между РФ и боливарианской республикой, опубликованном на сайте Кремля, подчеркивается, что стороны выступают против дискриминации представителей сфер культуры, образования, науки, спорта по какому бы то ни было признаку, включая гражданство, язык, религию, политические и иные убеждения, национальное или социальное происхождение.

Также страны договорились укреплять спортивное сотрудничество путем участия атлетов в соревнованиях, проводимых на территории России и Венесуэлы.

  • Пан Юзеф

    Наконец-то! Вместе - победим!

    07.05.2025

