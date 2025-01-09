Олимпиада
Календарь Медальный зачет Новости Статьи Париж-2024
Пекин-2022
Пхенчхан-2018
Токио-2020
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада

Милан-2026

Сегодня, 22:50

Россия будет добиваться снятия ограничений по допуску спортсменов на международные турниры

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Флаг ОКР.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Россия будет добиваться снятия всех ограничений, связанных с допуском спортсменов к участию в международных соревнованиях.

Такая задача была поставлена в едином плане по достижению национальных целей развития до 2030 года и на перспективу до 2036-го, который был утвержден премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

Ответственным за исполнение задач назначен вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

Аделия Петросян. Фигуристам и конькобежцам разрешили бороться за Олимпиаду-2026. Как выберут претендентов?

Другими задачами стали формирование положительного имиджа России в международном спортивном сообществе как государства, имеющего высокие спортивные достижения и ведущего активную борьбу с допингом.

Дмитрий Чернышенко и&nbsp;Михаил Дегтярев. «В любую щелочку заходить и раздвигать». Российских спортсменов-нейтралов уже называют героями

Сборной России поставлена задача войти в тройку сильнейших в неофициальном медальном зачете Олимпиад к 2030 году.

В феврале 2022 года МОК рекомендовал международным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине.

В марте 2023 года МОК рекомендовал спортивным федерациям допускать россиян к соревнованиям в нейтральном статусе. При этом рекомендации не распространяются на командные виды спорта.

Олимпиада
Читайте также
Овечкин и Костомаров стали спортсменами 2024 года по опросу ВЦИОМ
Мужчина на борту самолета Нижнекамск – Москва заявил о двух взрывных устройствах
Число отравившихся клиентов пекарни в Перми составило не менее 80 человек
Игрок «Норильского никеля» Нандо покинул поле из-за расистских оскорблений
Московский ресторатор Кирилл Гусев скончался в возрасте 53 лет
СКА растоптан «Спартаком», так больно Ротенбергу еще не делали, сотая победа Профессора. Что произошло в КХЛ 8 января
Популярное видео
Почему «Авангард» стал так много забивать
«Вашингтон» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
Ларионов сдержал обещание и Кубок Дружбы в Туле
«Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Неужели Россия сыграет на ближайшем ЧМ?
«Каролина» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Торпедо» может не попасть в плей-офф
«Коламбус» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
Яковлев продлил контракт, Рябкин уже забивает в Америке
«Вегас» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
Итоги первой половины регулярки КХЛ
«Флорида» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
Ковальчук, Шумаков и другие хоккеисты без работы
«Лос-Анджелес» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции и вопрос участия в Олимпиаде
Полузащитник «Пари НН» Тичич: «Не думаю, что Чеферин может помочь в возвращении России»
Костомаров — о допуске российских фигуристов к квалификации на Олимпиаду-2026: «Это мотивация работать»
МОК вручит медали Олимпиады-2022 российским фигуристам через ОКР
Костомаров: «Всем спортсменам пожелал бы продолжать работать и тренироваться, чтобы потом не было провалов»
Английский регбийный клуб убрал триколор с формы россиянина. Решение спровоцировали украинцы
Английский регбийный клуб запретил россиянину Готовцеву носить национальный флаг на форме
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Выборы президента МОК запланированы на 20 марта в Греции

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости