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Париж-2024

Сегодня, 17:33

Роднина высмеяла обвинение Microsoft в сторону России

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Депутат Госдумы РФ Ирина Роднина в комментарии для «СЭ» отреагировала на заявление Microsoft о попытке России сорвать Олимпиаду-2024.

«Какое отношение они имеют к Олимпиаде? Почему их заявления должны нас как-то волновать? Просто одна баба сказала, на это кроме смеха реагировать никак нельзя», — сказал Роднина «СЭ».

Россию обвиняют в&nbsp;хакерских атаках на&nbsp;Олимпиаду-2024 в&nbsp;Париже. Россию обвинили в очернении МОК и Олимпиады-2024. Новые фантазии о хакерах

Ранее центр анализа угроз компании Microsoft опубликовал исследование, в котором обвинил «русских хакеров» во вредоносной деятельности против Олимпиады в Париже и Международного олимпийского комитета (МОК).

Летняя Олимпиада-2024 пройдет с 26 июля по 11 августа. Российские спортсмены смогут выступить на Играх в нейтральном статусе и только в индивидуальных дисциплинах. Россиянам будет запрещено демонстрировать любую связь со своей страной, их результаты не будут учтены в медальном зачете.

(Константин Передерий)

Ирина Роднина
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