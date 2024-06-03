Роднина высмеяла обвинение Microsoft в сторону России

Депутат Госдумы РФ Ирина Роднина в комментарии для «СЭ» отреагировала на заявление Microsoft о попытке России сорвать Олимпиаду-2024.

«Какое отношение они имеют к Олимпиаде? Почему их заявления должны нас как-то волновать? Просто одна баба сказала, на это кроме смеха реагировать никак нельзя», — сказал Роднина «СЭ».

Ранее центр анализа угроз компании Microsoft опубликовал исследование, в котором обвинил «русских хакеров» во вредоносной деятельности против Олимпиады в Париже и Международного олимпийского комитета (МОК).

Летняя Олимпиада-2024 пройдет с 26 июля по 11 августа. Российские спортсмены смогут выступить на Играх в нейтральном статусе и только в индивидуальных дисциплинах. Россиянам будет запрещено демонстрировать любую связь со своей страной, их результаты не будут учтены в медальном зачете.

(Константин Передерий)