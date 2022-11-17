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Сегодня, 14:55

Роднина о словах Баха: «Наша задача — быть готовыми к Олимпиаде! Надеемся, что что-то поменяется»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Депутат Госдумы РФ Ирина Роднина в комментарии «СЭ» высказалась о возможном участии России на Олимпиаде-2024 после заявления президента МОК Томаса Баха о том, что должны участвовать даже конфликтующие страны.

«Думаю, спортсменам надо готовиться к Олимпиаде. Олимпийские игры — это наивысшие соревнования. Каждый спортсмен мечтает туда попасть. Мы, со своей стороны, успешно пытаемся создавать спортсменам все условия не только для тренировок, но и для соревнований. Для их поощрения. Наша задача — быть готовыми. Надеемся, что что-то поменяется», — сказала Роднина «СЭ».

В феврале 2022 года МОК рекомендовал не допускать российских спортсменов к участию в зарубежных соревнованиях. В сентябре Томас Бах заявил, что время для отмены рекомендации по недопуску россиян еще не наступило. Он сообщил, что считает эту позицию «защитной мерой», направленной на защиту олимпийского движения от политизации спорта.

Олимпиада
Ирина Роднина
Томас Бах
МОК
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