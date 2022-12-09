Роднина считает, что некоторым российским спортивным федерациям выгоден переход в Азию

Депутат Госдумы РФ, трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина в комментарии для «СЭ» поделилась мнением о возможном переходе российских спортивных федераций в Азию.

«Исторически Олимпийский комитет был создан европейскими странами. В тот момент в Азии олимпийского движения практически не было. Сейчас Россия очень здорово развивается. Мы единственная страна, которая имеет возможность представлять и Европу, и Азию. Вы видите, что у нас сейчас экономически и культурно все больше поворачивается в сторону Азии. Конечно, можно задуматься о переходе в Азию. Может, каким-то федерациям это выгодно. Виды спорта развиваются по-разному», — сказала Роднина «СЭ».

Ранее Олимпийский совет Азии предложил содействовать участию спортсменов из России и Белоруссии в соревнованиях под эгидой организации в азиатском регионе.