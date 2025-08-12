Олимпиада
12 августа, 14:00

Роднина призвала не надеяться на допуск российских спортсменов после встречи президентов на Аляске

Артем Бухаев
Корреспондент

Депутат Госдумы РФ Ирина Роднина в комментарии для «СЭ» высказалась о возможном допуске российских спортсменов после встречи президента РФ Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом 15 августа на Аляске.

«Спортсменов возвращают международные организации. Например, МОК — это не правительственная организация. Надеяться на то, что два президента договорятся и нас сразу пустят, это безграмотно. Вы чего ожидаете? Что мы можем поменять к Играм-2026, где многие отборы прошли? Не надо витать в облаках, стоит быть реалистами», — сказала Роднина «СЭ».

Дональд Трамп.«Когда Трамп решит — вся Европа дружно «прозреет». В российском спорте — большие ожидания от саммита на Аляске

Российские спортсмены отстранены от международных турниров с весны 2022 года. В марте 2023 года МОК рекомендовал спортивным федерациям допускать к соревнованиям в нейтральном статусе тех россиян, которые не выражали публичную поддержку СВО, а также не связаны с военными структурами. Однако рекомендации не распространяются на командные виды спорта.

