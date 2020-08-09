Родченков утверждает, что во время Олимпиады в Атланте скрыли 4-5 положительных допинг проб

Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории, информатор ВАДА Григорий Родченков заявил, что во время летней Олимпиады 1996 года в Атланте (США) были скрыты несколько положительных допинг-проб. Об этом он заявил в интервью Mail on Sunday.

По словам Родченкова, бывший директор антидопиноговой лаборатории НОК США Дон Кэтлин признался ему, что 4 или 5 положительных проб во время Игр в США были скрыты, а спортсмены, совершившие нарушение, не наказаны. «Эти случаи были скрыты», — сказал информатор ВАДА. Он не уточнил, кто из атлетов попался на допинге. Кэтлин пока не прокомментировала слова Родченкова, который заявил, что впервые говорит об этом публично.

Также экс-глава Московской антидопинговой лаборатории сказал, что имел отношение к сокрытию 12 положительных допинг-проб на Играх доброй воли 1986 года в Москве, в том числе Бена Джонсона. Канадец через два года завоевал олимпийское золото в Сеуле, но затем лишился его за нарушение антидопинговых правил.