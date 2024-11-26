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Сегодня, 16:29

РФС выдвинул министра спорта Дегтярева на пост президента ОКР

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Российский футбольный союз (РФС) выдвинул кандидатуру министра спорта РФ Михаила Дегтярева на пост президента Олимпийского комитета России (ОКР).

Кроме того, в члены исполкома ОКР выдвинули кандидатуры секретаря совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта Марата Филиппова и президента РФС Александра Дюкова. Делегатами от РФС на олимпийское собрание ОКР избрали Бориса Блюмина, Вячеслава Колоскова, а также Ивана Цитовича. Такая информация приводится на сайте РФС.

15 октября четырехкратный олимпийский чемпион Станислав Поздняков сообщил, что покинет пост главы ОКР. Срок его полномочий истек 13 ноября.

7 ноября Дегтярев подтвердил намерение возглавить ОКР. Нового главу организации выберут 13 декабря. Также в рамках заседания пройдут выборы гендиректора, генсека, первого вице-президента и вице-президентов, членов исполкома и контрольно-ревизионной комиссии.

Источник: РФС
РФС
Михаил Дегтярев
ОКР
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