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Резцова о заявлении Баха: «Нам уже некуда вставлять палки. Колес не хватает. Успокойтесь!»

Резцова призвала главу МОК Баха успокоиться после заявления об отстранении российских спортсменов
Владислав Флегонтов
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова высказалась о заявлении главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха. Ранее Бах объяснил суть своих рекомендаций для международных спортивных федераций отстранить российских и белорусских спортсменов от соревнований.

«Он начинает выкручиваться! Я хочу, чтобы все уже нормализовалось. Наши спортсмены тут при чем? Нужно, чтобы наши ребята уже начали спокойно готовиться к следующему четырехлетию. А им на полпути перекрыли кислород! Уже некуда нам вставлять палки! Колес не хватает. Успокойтесь!», — сказала Резцова «СЭ».

В марте Бах заявил, что не считает призыв МОК к отстранению российских спортсменов политически мотивированным. После рекомендаций МОК российский спорт оказался практически в полной изоляции от международных соревнований. Весной сборная России была лишена возможности выступить на зимней Паралимпиаде-2022 в Пекине.

Кристина Резцова
Томас Бах
МОК
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