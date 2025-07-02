Решение по участию россиян в Олимпиаде-2026 будут принимать с учетом внешних факторов

Окончательное решение по допуску российских спортсменов до участия в Олимпийских играх-2026 будет зависеть в том числе от внешних факторов, сообщили в Международном олимпийском комитете (МОК).

«Мы, безусловно, будем принимать в расчет в том числе и внешние факторы происходящего», — цитирует представителя МОК «ВсеПроСпорт».

Планируется, что окончательное решение будет принято до конца 2025 года.

23 июня Кирстен Ковентри вступила в должность главы МОК, на этом посту она сменила Томаса Баха, при котором российский спорт неоднократно подвергался санкциям.

Зимние Олимпийские игры пройдут в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля 2026 года.