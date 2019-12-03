Рене Фазель: «Студенты РМОУ становятся его послами по всему миру»

Глава Международной федерации хоккея (ИИХФ), член МОК Рене Фазель назвал Российский международный олимпийский университет уникальным инструментом для олимпийского движения.

— Олимпийский университет является продуктом Игр в Сочи, их наследием, — сказал Фазель. — Это фантастическая, уникальная платформа для получения олимпийских знаний. А также инструмент сохранения наследия, пример того, как это нужно делать. Очень важный пример для олимпийского движения — посмотрите на прибрежный и горный кластеры, программу «Сириус». Университет помогает нам собирать вместе людей из разных стран, которые получают здесь знания и возвращаются домой как послы РМОУ во всем мире. (Антон Бабошин)