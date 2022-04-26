Путин: «Наших атлетов подвергли дискриминации по сугубо политическим причинам»

Путин заявил, что российские спортсмены были подвергнуты санкциям по политическим причинам

Президент России Владимир Путин на встрече с победителями, призерами Олимпиады в Пекине и паралимпийцами заявил, что российские спортсмены были подвергнуты санкциям по политическим причинам.

«Наших атлетов подвергли дискриминации по сугубо политическим причинам, исходя из их гражданства и национальности, — приводит слова Путина ТАСС. — Трудно себе представить! Это никак не совместимо с принципами олимпизма. Под видом рекомендаций были введены реальные санкции.

Это показывает дальнейшую коммерциализацию Олимпийских игр, потому что зависимость олимпийского и паралимпийского движения от спонсоров, «денежных мешков», очень большая. И эта коммерческая зависимость и дальнейшая коммерциализация олимпизма и паралимпизма — это путь к деградации, к сожалению".

28 февраля Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.