Путин заявил, что Россия готова поделиться с Италией опытом проведения зимней Олимпиады

Президент России Владимир Путин заявил, что наша страна готова поделиться с Италией опытом проведения зимней Олимпиады. Данное мероприятие пройдет в Италии в 2026 году.

- Пользуясь случаем, хотел бы поздравить итальянских друзей с тем, что Италия получила право принять зимние Олимпийские игры в 2026 году, - приводит РИА Новости слова Путина. - Готовы всячески содействовать их проведению, имея в виду наш недавний опыт проведения таких соревнований в Сочи.

Зимняя Олимпиада-2026 пройдет в Милане и Кортине Д'Ампеццо с 6 по 22 февраля.

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