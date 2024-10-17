Путин заявил, что работа Олимпийского комитета России нуждается в коррективах

Президент России Владимир Путин отметил, что функционирование Олимпийского комитета России (ОКР) нуждается в коррективах.

«В коррективах нуждается и деятельность Олимпийского комитета России. Несмотря на все известные проблемы, важно наращивать усилия по линии международного сотрудничества: работать со всеми заинтересованными партнерами, вести творческую, содержательную, просветительскую работу по продвижению универсальных ценностей спорта, прежде всего среди молодежи», — приводит слова Путина «РИА Новости Спорт».

Российские атлеты в подавляющем большинстве видов спорта лишены возможности представлять свою страну на международных соревнованиях.