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Париж-2024

Сегодня, 07:38

Путин обвинил Запад и США в притеснении российских спортсменов

Сергей Разин
корреспондент
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Фото Global Look Press

Президент РФ Владимир Путин заявил, что руководство Международного олимпийского комитета (МОК) грубо попирает олимпийские идеалы.

«Нынешние руководители Международного олимпийского комитета, действуя по указке коллективного Запада, и прежде всего США, грубо попирают олимпийские идеалы, которые они должны защищать. Вместо борьбы за права спортсменов, за целостность и универсальность олимпийского движения они заняты сохранением собственного статуса, власти и финансового благополучия.

Наших атлетов не допускают к участию в соревнованиях, запрещают национальную символику. Дело дошло до того, что полностью отменяют на между­народных турнирах слова «Россия» и «российский». Все это откровенно нарушает основополагающие принципы Олимпий­ской хартии, где сказано о недо­пустимости политизации спорта, который должен объединять людей, а не разделять. Именно этим до последнего времени обусловливалась важность открытости и доступности Олимпийских игр для всех без исключения атлетов, невзирая на гражданство, расовую и этническую принадлежность, политические убеждения", — приводит слова Путина ТАСС со ссылкой на газету «Оноодор» .

Также Путин подчеркнул, что Россия продолжит идти по пути демократизации спортивного движения, а также снятия ограничений.

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В феврале 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине.

На Олимпиаде-2024 российские спортсмены выступали в нейтральном статусе. На Играх в Париже участвовали 15 россиян.

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Источник: ТАСС
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