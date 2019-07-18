Путин предложил подумать о совместной подготовке атлетов из России и Белоруссии к Олимпийским играм

Президент РФ Владимир Путин предложил подумать о совместной подготовке атлетов из РФ и Белоруссии к Олимпийским играм. Кроме того, он подчеркнул активизацию отношений двух стран в спортивной сфере и тесное сотрудничество национальных спортивных федераций и регионов.

– В перспективе, как представляется, было бы полезно расширить практику использования спортивной инфраструктуры наших стран для совместной подготовки российских и белорусских атлетов к крупным международным состязаниям, – приводит ТАСС слова главы государства. – В частности, к предстоящим летним Олимпийским играм в Токио и к зимним в Пекине.