Путин поздравил Баха с переизбранием на пост главы МОК

Президент РФ Владимир Путин поздравил Томаса Баха с переизбранием на пост президента Международного олимпийского комитета (МОК).

«Искренне поздравляю Вас с переизбранием на пост президента Международного олимпийского комитета. Итоги голосования в полной мере свидетельствуют о признании Вашего большого личного вклада в развитие олимпийского движения и популяризацию спорта в мире. Хотел бы подтвердить готовность России к продолжению конструктивного взаимодействия с МОК по всем направлениям», — говорится в официальной телеграмме президента РФ.

Олимпийский чемпион-1976 по фехтованию Томас Бах возглавил МОК в сентябре 2013. В среду он был переизбран на новый четырехлетний срок, являясь единственным кандидатом на выборах.