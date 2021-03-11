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Путин поздравил Баха с переизбранием на пост главы МОК

16:56
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Президент РФ Владимир Путин поздравил Томаса Баха с переизбранием на пост президента Международного олимпийского комитета (МОК).

«Искренне поздравляю Вас с переизбранием на пост президента Международного олимпийского комитета. Итоги голосования в полной мере свидетельствуют о признании Вашего большого личного вклада в развитие олимпийского движения и популяризацию спорта в мире. Хотел бы подтвердить готовность России к продолжению конструктивного взаимодействия с МОК по всем направлениям», — говорится в официальной телеграмме президента РФ.

Олимпийский чемпион-1976 по фехтованию Томас Бах возглавил МОК в сентябре 2013. В среду он был переизбран на новый четырехлетний срок, являясь единственным кандидатом на выборах.

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