Путин поблагодарил российских олимпийцев и паралимпийцев за успехи и волю к победе

Президент РФ Владимир Путин на встрече с победителями, призерами Олимпиады в Пекине и паралимпийцами поблагодарил атлетов за труд и волю к победе.

«Прежде всего хотел бы поблагодарить вас за труд, за ваши успехи, за волю к победе», — приводит слова Путина ТАСС.

Он назвал победы российских олимпийцев и паралимпийцев супервдохновляющим примером для миллионов людей.

«Вторые, третьи места олимпийского пьедестала — это огромная победа, особенно когда речь идет о долгожданных медалях, таких как серебро в прыжках на лыжах с трамплина, где у нас не было наград с 1968 года, или бронза в женских одиночных санках, где перерыв был с 1980 года, или в женском могуле, где удалось повторить достижение 1994 года.

Дорогого стоит и серебро Александры Трусовой, которая первой в мире успешно исполнила пять четверных прыжков и открыла новую страницу в истории фигурного катания».

Четыре медали российских биатлонистов Путин назвал далеко не пределом их возможностей.

Олимпиада в Пекине прошла с 4 по 20 февраля. Сборная России завоевала 6 золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых наград.