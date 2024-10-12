Путин обновил состав Совета по физкультуре и спорту

Путин исключил Шойгу и Винер из состава Совета по спорту

Президент РФ Владимир Путин обновил состав президентского Совета по развитию физкультуры и спорта, информирует ТАСС. Соответствующий указ главы государства опубликован на портале правовой информации.

В состав включен, в частности, Олег Белозеров — 1 октября главу РЖД избрали президентом объединенной Федерации гимнастики России.

Также среди новых членов совета — Владимир Потанин (глава «Норильского никеля», председатель попечительского совета Ночной хоккейной лиги), Антон Сихарулидзе (исполняющий обязанности президента Федерации фигурного катания на коньках России), Петр Фрадков (глава Промсвязьбанка, председатель попечительского совета Всероссийской федерации легкой атлетики), подмосковный губернатор Андрей Воробьев, глава Челябинской области Алексей Текслер, губернатор Тульской области Дмитрий Миляев, глава Башкирии Радий Хабиров и другие.

Из состава совета исключены бывший президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер, секретарь Совета Безопасности Сергей Шойгу, губернатор Приморского края Олег Кожемяко, министр энергетики Сергей Цивилев и глава Ростовской области Василий Голубев.