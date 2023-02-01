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Сегодня, 11:46

Призовые за Спартакиаду сильнейших выплатят в течение месяца

Антон Бабошин
Корреспондент
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Замминистра спорта РФ Алексей Морозов на внеочередной конференции ФГР пообещал, что призовые победителям и призерам Спартакиады сильнейших будут выплачены в ближайшее время.

«Многих интересует вопрос с призовыми за Спартакиаду сильнейших, — сказал Морозов. — Ситуация следующая — в декабре у нас уже были готовы все документы, мы готовы произвести все выплаты, но есть определенные моменты, связанные с бюджетным процессом. И он идет не быстро. Все необходимые средства есть, они лежат у нас на счетах. Мы готовы, как только Минфин все оформит процессуально, тут же все перечислить. Думаю, это вопрос ближайшего месяца, в лучшем случае — двух недель. Напомню, что спортсмены получают призовые как за чемпионат мира, тренеры — как за чемпионат Европы».

Напомним, что Спартакиада сильнейших прошла в России в августе-сентябре прошлого года и была приближена по программе соревнований к Олимпийским играм, предстоящим в Париже в 2024 году.

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