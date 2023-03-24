Призер юношеской Олимпиады из Украины погиб в зоне СВО

Украинский боксер Максим Галиничев погиб в зоне проведения специальной военной операции (СВО), сообщает РИА Новости Спорт со ссылкой на Федерацию бокса Украины.

По данным источника, 22-летний спортсмен ушел из жизни 10 марта. В мае 2022 года он отказался от участия в чемпионате Европы и вступил в ряды Вооруженных сил Украины.