Призер юношеской Олимпиады из Украины погиб в зоне СВО
Украинский боксер Максим Галиничев погиб в зоне проведения специальной военной операции (СВО), сообщает РИА Новости Спорт со ссылкой на Федерацию бокса Украины.
По данным источника, 22-летний спортсмен ушел из жизни 10 марта. В мае 2022 года он отказался от участия в чемпионате Европы и вступил в ряды Вооруженных сил Украины.
Галиничев был чемпионом Европы среди юношей 2017 года, серебряным призером юношеских Олимпийских Игр 2018 года.
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