Привалова не считает, что уход Баха повлияет на МОК: «От перемены мест слагаемых политика не изменится»

Член исполкома Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Ирина Привалова прокомментировала «СЭ» решение главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха не переизбираться на новый срок.

«Вообще не волнует уже. От перемены мест слагаемых политика не изменится. Хотя есть слухи, что пост может занять Себестьян Коу, глава всемирной атлетики. Если говорить про допуск наших спортсменов на Олимпиаду 2026 года, то я не думаю, что все зависит от Баха. Всегда есть какое-то консолидированное решение, и он выражает его. Как оно будет, покажет время. Может быть, я и ошибаюсь, не знаю. Сильного позитива, конечно, ждать не стоит», — сказала Привалова «СЭ».

Выборы президента МОК пройдут в марте 2025 года на сессии организации в Греции.

Бах является олимпийским чемпионом-1976 по фехтованию. 70-летний специалист возглавил МОК в сентябре 2013 года. В 2021-м он был переизбран на новый четырехлетний срок, являясь единственным кандидатом на выборах.

(Александр Абустин)