Олимпиада
Календарь Медальный зачет Новости Статьи Париж-2024
Пекин-2022
Пхенчхан-2018
Токио-2020
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада

Олимпиада

Сегодня, 12:13

Привалова не считает, что уход Баха повлияет на МОК: «От перемены мест слагаемых политика не изменится»

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Член исполкома Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Ирина Привалова прокомментировала «СЭ» решение главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха не переизбираться на новый срок.

«Вообще не волнует уже. От перемены мест слагаемых политика не изменится. Хотя есть слухи, что пост может занять Себестьян Коу, глава всемирной атлетики. Если говорить про допуск наших спортсменов на Олимпиаду 2026 года, то я не думаю, что все зависит от Баха. Всегда есть какое-то консолидированное решение, и он выражает его. Как оно будет, покажет время. Может быть, я и ошибаюсь, не знаю. Сильного позитива, конечно, ждать не стоит», — сказала Привалова «СЭ».

Выборы президента МОК пройдут в марте 2025 года на сессии организации в Греции.

Бах является олимпийским чемпионом-1976 по фехтованию. 70-летний специалист возглавил МОК в сентябре 2013 года. В 2021-м он был переизбран на новый четырехлетний срок, являясь единственным кандидатом на выборах.

(Александр Абустин)

Ирина Привалова
Томас Бах
МОК
1
1
Читайте также
В Париже на Олимпиаде-2024 впервые в истории прошел любительский марафон
Тренер сборной Узбекистана по боксу перенес сердечный приступ на Олимпиаде
Жители Курска рассказали о моменте падения сбитой украинской ракеты на жилой дом
Тюкавин жестко наехал на Нгамале за нереализованный пенальти. Что произошло после матча «Зенит» - «Динамо»
Житель Курской области задержал сдавшегося солдата ВСУ
На Украине сообщили о ночных поджогах машин военных в Днепре и Одессе
Популярное видео
РПЛ: видео голов 4-го тура 10 августа
Ткачев обещает вернуться на лед как можно скорее
РПЛ: видео голов 4-го тура 9 августа
Ковальчук рассказал о своем будущем
Шестеркин: сезон в «Рейнджерс», Россия и ребенок, Сорокин
Кузнецов вернулся, СКА и потолок зарплат, трансферы КХЛ
«Амур» пока без легионеров, «Трактор» подписал Кэмпфера
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
Новый «Куньлунь», «Динамо» продало Коновалова
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
Кузнецов: переход в СКА / переезд в Питер / проблемы со здоровьем
Барабанов вернулся в Россию, Гусев остался в «Динамо»
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
Евгений Кузнецов подписал контракт со СКА
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
Лучший молодой вратарь покидает КХЛ
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
Войнов перешел из «Ак Барса» в «Торпедо»
Ткачев выбыл на полгода после тяжелой травмы
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Валуев о решении Баха не избираться на новый срок: «Свое грязное дело старикан уже совершил»
Новости
RSS RSS
Все новости